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Политолог Сипров: McDonald’s и Apple могут вернуться в Россию до конца 2025 года

Политолог Сипров: McDonald’s и Apple могут вернуться в Россию до конца 2025 года

Западные бренды могут вернуться на российский рынок до конца 2025 года, причем компании стран, правительства которых не поддерживают политику президента США Дональда Трампа, могут оказаться в числе последних.

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