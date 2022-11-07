ВСУ выпустили пять ракет из HIMARS по зданию администрации Донецкой железной дороги

Украинские нацисты нанесли удар по Донецку. Солдаты ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS. Не менее пяти ракет они выпустили по зданию администрации Донецкой железной дороги, что привело к мощному возгоранию объекта, сообщил Следственный комитет.
Украинские нацисты нанесли удар по Донецку. Солдаты ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS. Не менее пяти ракет они выпустили по зданию администрации Донецкой железной дороги, что привело к мощному возгоранию объекта, сообщил Следственный комитет.
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