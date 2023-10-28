Будет не только RTX 4080 Super, но и RTX 4070 Ti Super. Появились характеристики новых видеокарт Nvidia

Известный инсайдер kopite7kimi поделился свежими данными о видеокартах GeForce GTX 40 Super. Согласно его информации, RTX 4080 Super останется на GPU AD103, но получит его в полной конфигурации со всеми 10 240 активными ядрами CUDA.
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