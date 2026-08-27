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Версия Марии Эстер-Трубицыной: Елена Товстик устроила «репетицию» с женатым триатлонистом перед встречей с мужем

Версия Марии Эстер-Трубицыной: Елена Товстик устроила «репетицию» с женатым триатлонистом перед встречей с мужем

Интервью Ксении Собчак с триатлонисткой Марией Эстер-Трубицыной добавило скандалу вокруг развода Романа и Елены Товстик новую громкую версию.

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