В России предупредили о распространении омикрон-штамма по всему миру

Директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что новый штамм уже мог получить всеобщее распространение по миру, так как пока достоверно неизвестно, насколько существующие ПЦР-тесты хорошо его выявляют.
Директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что новый штамм уже мог получить всеобщее распространение по миру, так как пока достоверно неизвестно, насколько существующие ПЦР-тесты хорошо его выявляют.
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