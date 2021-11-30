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В России предупредили о распространении омикрон-штамма по всему миру

Директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что новый штамм уже мог получить всеобщее распространение по миру, так как пока достоверно неизвестно, насколько существующие ПЦР-тесты хорошо его выявляют.

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