Деньги решают все?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаДеньги решают все? автор - Дневник приемной мамы meme-arsenal.com Лицемерие и цинизм властей зашкаливает.Вернуться к статье145НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваЭта актриса с пеной у рта-Татьяна Васильева,думаю,что значительную часть поклонников она тем самым потеряла. Похоже,что с головой у неё проблемы,потому как в других интервью она не стесняясь,рассказала,что открыв сейф,купила две квартиры внукам. Вот такие люди,»уважаемые»,с экрана телевизора вещают нам Бог знает что. У гинее нерабочих рабочих недель нет,и твой передаче она тоже заработалаNNataУважение она потеряла значительно раньше, когда начала трясти своим грязным бельем - о своих интимных связях. Если вы так не разборчивы в жизни. так сидели бы и помалкивали, или за такую грязь больше платят?ВКВасилий КоликовВ стране не чувствуется политики, твердого курса, направленного на снижение заболеваемости КОВИД-19. Людям не говорят со всех утюгов, что повышенная миграция повышает и риск заболеть. Поездки к теплому морю, к любимой маме в отпуск, туристические поездки, а уж за границу - и подавно - это добровольное повышение риска заболеваемости. Хотите лечиться бесплатно и еще получать выплаты по больничным? Докажите, что в течение 2 недель до заболевания КОВИД-19 вы не выезжали из своего региона. Выехали - все, никакого бесплатного лечения, никакого соцстраха. Тогда люди будут ДУМАТЬ о последствиях своего "хочу!". Иначе мы ничего не добьемся!Сергей АнищикЭто и странно. Ведь есть же всякие "эпидемии" и прочие "режимы ЧС". "Влипли", осознали ситуацию, "изобрели" лекарство, пролечили всех желающих и не очень ("добровольное согласие", конечно, дело хорошее; но в сложившейся ситуации, может, и просто "согласия" достаточно?). За без малого 2 года можно бы успеть. Хорошо, "работодатели должны обеспечить", а как? Отстранить... ну допустим, кому полегчает? Работнику без средств существования "в отпуске за свой счёт"? Или руководителю, оставшемуся (пускай, временно) без работника? ИМХО, пока "центр" продолжает "жевать сопли", в этой "войне" победа даже на горизонте не замаячит.Александр КлишинЕсли бы было опасно, никто никуда не поехал бы.ВКВасилий КоликовОсознание опасности приходит не ко всем.Александр КлишинЖажда наживы обнуляет все последствия. Биология. Поэтому переодически печи освенцима разжигаются. Потом платим опять вдвойне.Vladimir KharchenkoВывод из статьи: пора менять ВВП на либерало-либерастов и педофило-педерастов, которые пишут революционные статьи. Они привнесут окончательную победу над короно-вирусом. Бл..дь, какую программу не включишь по ТВ, все убеждают, что надо прививаться. Непривитые никуда не смогут поехать. Билеты будут продавать по паспорту и QR-коду.Boris MaxХитрожопый вопрос.... длинные выходные и локдаун разные вещи...СВСенин ВалерийНе рабочие дни и выходные это большая разница.Boris Maxв связи с чем! эти нерабочие дни?Андрей СедойТакой бардак в мирное то время!? Полный пипец! А случись что серьёзней???Александр ТретьякдурдомОлег СамойловА нашему человеку хоть объясняй, хоть втолковывай - всё едино! А миня ета ни касьнецца! И всё тут!Комментировать
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