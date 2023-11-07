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"Талантливый актер и человек отличный", - Серебряков окончательно перебрался в Россию

"Талантливый актер и человек отличный", - Серебряков окончательно перебрался в Россию

Politiki.net Про личные и профессиональные навыки лицедея не мои слова - это его коллега по цеху, актер и по совместительству депутат Госдумы Дмитрий Певцов уважил: ".

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Комментарии
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Константин Забудаев
Просто спохватился, одумался решил, что в &quot;Рашке&quot; теплее и сытнее
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8 час.
Обама Трампоич
Чего вы напали на человека отличный актер, хороший человек у каждого есть свое мнение он никогда не говорил что не любить РОССИЮ
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8 час.
Мария Беликова
Предатель! Спился совсем. Деньги приехал зашибать!
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3 час.

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