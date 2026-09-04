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Спорт Уик-Энд

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«Одну большую афишу «Зенит» уже провалил, проиграл в Москве «Спартаку». «Зенит» - ЦСКА: прогноз Генича

«Одну большую афишу «Зенит» уже провалил, проиграл в Москве «Спартаку». «Зенит» - ЦСКА: прогноз Генича

Сегодня речь пойдет о седьмом туре Российской Премьер-лиги «Зенит» - ЦСКА на «Газпром-Арене». - Понятно, что «Зенит» не лучшим образом стартовал в этом сезоне и уже в шести матчах потерпел два поражения.

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