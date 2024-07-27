Выявлены польза и опасность холодного душа для здоровья

Полезен ли для здоровья холодный душ? Что говорит наука? Возможно, вы видели людей, которые прыгают в холодное море или принимают стильные ванны со льдом, утверждая, что такие ванны полезны для здоровья сердца, восстановления мышц, снятия стресса и многого другого.
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