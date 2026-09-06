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Дмитрий Шевченко пожертвовал личным счастьем ради сына, но близости это не принесло

Дмитрий Шевченко пожертвовал личным счастьем ради сына, но близости это не принесло

К моменту появления на свет Нестора в 2005 году его родители уже разошлись. Дмитрий Шевченко не скрывал: известие о скором отцовстве по-настоящему его испугало и стало одной из главных причин разрыва с Марией Шалаевой.

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