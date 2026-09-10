Лесной пожар площадью 1,5 га произошел в заповеднике «Утриш» под Анапой

В заповеднике «Утриш» разгорелся второй лесной пожар за день. Новый очаг возник в районе поселка Малый Утриш, сообщила глава города-курорта Анапа Светлана Маслова в своем телеграм-канале .
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