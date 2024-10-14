Ледовая арена появится на территории строящегося кампуса МГСУ

На территории возводимого кампуса Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) в Северо-Восточном административном округе столицы появится ледовая арена.
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