Более полумиллиона. Глава МВД заявил о проблемах с нелегальными мигрантами

По словам Министра внутренних дел Владимира Колокольцева в списке лиц, находящихся под контролем, числятся более 680 тысяч иностранных граждан, у которых отсутствует легальное право на нахождение на территории Российской Федерации.
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