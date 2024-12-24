В Словакии в начале 2025 года начнется сбор подписей за выход страны из ЕС и НАТО

В Словакии в I квартале 2025 года начнется сбор подписей за выход страны из Евросоюза (ЕС) и НАТО. Об этом 25 декабря «Известиям» рассказал общественный деятель Матуш Алекса, основатель гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии — Брат за брата», которое занимается подготовкой петиции.
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