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ИЗВЕСТИЯ iz

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В Словакии в начале 2025 года начнется сбор подписей за выход страны из ЕС и НАТО

В Словакии в начале 2025 года начнется сбор подписей за выход страны из ЕС и НАТО

В Словакии в I квартале 2025 года начнется сбор подписей за выход страны из Евросоюза (ЕС) и НАТО. Об этом 25 декабря «Известиям» рассказал общественный деятель Матуш Алекса, основатель гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии — Брат за брата», которое занимается подготовкой петиции.

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Комментарии
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Eduard
Правильно,это аферисты!
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