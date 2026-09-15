Выставка «Москва. Прогулки с мольбертом» открыта до 29 сентября

В столице проходит выставка «Москва. Прогулки с мольбертом», приуроченная к празднованию Дня города. Экспозиция представляет собой живописное признание в любви столице, запечатлённое глазами более пятидесяти современных художников Москвы и Подмосковья.
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