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В Челябинской области введут штрафы за сокрытие информации о безнадзорных детях

В Челябинской области введут штрафы за сокрытие информации о безнадзорных детях

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября, ФедералПресс. Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Законодательного собрания Челябинской области рассмотрел поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области».

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