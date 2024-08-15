Политика как он...
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Политика как она есть

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В Раде раскритиковали «азартную игру» Зеленского в Курской области

В Раде раскритиковали «азартную игру» Зеленского в Курской области

Президенту Украины Владимиру Зеленскому ничего не поможет в противостоянии с Россией, если операция в Курской области обернется неудачей, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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Комментарии
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людмила михайлик
Зеленский исполнитель приказов сша,Англии и НАТО,тяжёлая ситуация
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18 час.
А Кудасов
Не понимаю, неужели деятели с Украины с Зеленским с наступлением своими силами да хоть с какой поддержкой Запада на территорию РФ в районе Курска на что то успешное, длительное, проще сказать, на какое то реальное приобретение рассчитывали? Конечно они знали, что наш ГШ &quot;мух не ловит&quot; и не только этим вредит. Могли получить успех от неожиданной атаки. А на дальнейшее на что положительное они могли рассчитывать против такой страны?
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18 час.

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