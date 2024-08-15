В Раде раскритиковали «азартную игру» Зеленского в Курской области

А Кудасов

Не понимаю, неужели деятели с Украины с Зеленским с наступлением своими силами да хоть с какой поддержкой Запада на территорию РФ в районе Курска на что то успешное, длительное, проще сказать, на какое то реальное приобретение рассчитывали? Конечно они знали, что наш ГШ "мух не ловит" и не только этим вредит. Могли получить успех от неожиданной атаки. А на дальнейшее на что положительное они могли рассчитывать против такой страны?