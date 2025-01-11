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Киев снова под тревогой: Воздушная опасность объявлена второй раз за ночь

Киев снова под тревогой: Воздушная опасность объявлена второй раз за ночь

В Киеве вновь прозвучала воздушная тревога, свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации Украины.

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