Зампред Совбеза России выпустил новый аналитический пост, посвятив его выборам президента США.По словам Дмитрия Медведева, в случае победы на выборах в США Дональд Трамп должен будет выполнять все правила политического консенса Вашингтона и продолжать поддерживать конфликт на Украине, в противном случае его постигнет судьба убитого главы Штатов Джона Кеннеди.