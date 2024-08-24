Британский премьер Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского сорвать переговоры России и Украины в 2022 году по указке американского лидера Джо Байдена, заявил американский политик Роберт — Кеннеди младший.
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