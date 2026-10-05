«Русские уже в Киеве!»: После удара по Северному мосту все ждут, когда Зеленскому придется жевать галстук* Саакашвили

Радомир Маркуш 4 октября 2026 г., 20:36 «Беспилотный советник пианиста» заявляет, что в столице действует русская разведка, которая наводит «Герани» с ….
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