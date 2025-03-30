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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Готовим детей к школе.

Готовим детей к школе.

26.03.2025 в учреждении организовано заседание школы ´Клуб родителей будущих школьников´.Встреча была направлена на повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей, выработку навыков подготовки детей к школе.

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