Готовим детей к школе.

26.03.2025 в учреждении организовано заседание школы ´Клуб родителей будущих школьников´.Встреча была направлена на повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей, выработку навыков подготовки детей к школе.
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