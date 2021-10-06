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Врач рассказала о связи группы крови с развитием сахарного диабета

Врач рассказала о связи группы крови с развитием сахарного диабета

В некоторых исследованиях говорится им около половины людей с сахарным диабетом второго типа имеют третью группу крови, насколько правдивы эти исследования, «Известиям» рассказала врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова.

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