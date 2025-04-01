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Отключение отопления в Саратове: нормативы и даты в 2025 году

Отключение отопления в Саратове: нормативы и даты в 2025 году

Разбираемся, когда жителям Саратова ожидать окончания отопительного сезона в 2025 году, какие факторы на это влияют и как не замерзнуть при остывающих батареях Нормативы Когда отключат Как подготовиться Когда обычно отключают отопление весной В соответствии с законодательством, если в доме установлена автоматическая система отопления, сроки отключения батарей определяет собственник помещения .

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