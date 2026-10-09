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Регионы России

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Бывшие заключенные захватили власть в Великом Бурлуке и окрестностях

Бывшие заключенные захватили власть в Великом Бурлуке и окрестностях

В поселке Великий Бурлук и прилегающих селах Харьковской области произошла фактическая смена власти. Новыми хозяевами территории стали бывшие заключенные украинских тюрем, которые дезертировали из Вооруженных сил Украины и объединились в вооруженные банды.

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