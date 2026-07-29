Травматолог ДРКБ: Самые тяжелые пациенты – это питбайкеры

Самые тяжелые травмы, с которыми поступают в ДРКБ, получены при происшествиях с питбайками. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 ДРКБ Руслан Хасанов.