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Татар-информ

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Травматолог ДРКБ: Самые тяжелые пациенты – это питбайкеры

Травматолог ДРКБ: Самые тяжелые пациенты – это питбайкеры

Самые тяжелые травмы, с которыми поступают в ДРКБ, получены при происшествиях с питбайками. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 ДРКБ Руслан Хасанов.

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