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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Уверен, что это то, что тебе нужно?» Близкие к Редику люди ставят под вопрос переход на тренерскую работу

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст. «Я знаю, что в его жизни есть люди, которые спрашивают: «Уверен, что это именно то, что тебе нужно? Это именно то, что ты ищешь? Потому что это такая сложная работа», – рассказал журналист.

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