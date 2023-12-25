ВСУ предприняли нападение на Белгородскую область: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 25 декабря 2023 года Юлия СоколоваВооруженные силы Украины (ВСУ) попытались проникнуть в Белгородскую область, но их попытка была успешно пресечена чеченским батальоном «Запад-Ахмат».