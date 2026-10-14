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ИА Регнум

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Пленный ВСУ: инструкторы советуют мобилизованным сдаваться в плен ВС России

Украинские инструкторы рекомендуют мобилизованным сразу сдаваться в плен российским военным. Об этом 14 октября сообщил военнопленный, бывший военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Волошенюк.

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