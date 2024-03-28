Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    В Израиле было много терактов на улицах...И почти всегда у кого-то из прохожих было оружие и это ор...Правительство уже...
  • Дмитрий Шершов
    Чудеса а не дума. Отчёта правительства нет,  нет, а его поддержка есть«Справедливая Рос...
  • Александр Лагуткин
    Если нашим  чиновникам так нужны эти бесправные рабы, чтобы чтобы обманывая их "делать деньги", то срочно вводите виз...Мигрантам хотят у...

Рособрнадзор: Новое расписание ЕГЭ появится в конце апреля

Рособрнадзор: Новое расписание ЕГЭ появится в конце апреля

Новое расписание единого госэкзамена (ЕГЭ) проходит доработку и будет принято в конце апреля. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил на заседании Комитета Госдумы по науке и образованию в четверг, 28 марта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх