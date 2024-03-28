Рособрнадзор: Новое расписание ЕГЭ появится в конце апреля

Новое расписание единого госэкзамена (ЕГЭ) проходит доработку и будет принято в конце апреля. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил на заседании Комитета Госдумы по науке и образованию в четверг, 28 марта.
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