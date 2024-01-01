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Ким Чен Ын приказал при конфликте уничтожить США и Южную Корею

Ким Чен Ын приказал при конфликте уничтожить США и Южную Корею

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» США и Южную Корею, если Вашингтон и Сеул выберут путь конфронтации и вызовут конфликт, цитирует политика Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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