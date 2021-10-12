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День святого Григория: как 13 октября защититься от болезней на весь год, главные обычаи

День святого Григория: как 13 октября защититься от болезней на весь год, главные обычаи

Узнайте, какой 13 октября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

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