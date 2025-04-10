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Царьград

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Немецкое пророчество подоспело: На параде Победы - Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Немецкое пророчество подоспело: На параде Победы - Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Немецкое пророчество подоспело. Немецкий аристократ, политик и бизнесмен Александр фон Бисмарк, известный своей открытой симпатией к России, поделился своим видением выхода из украинского кризиса и роли Европы в мирном процессе.

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