Инфекционист назвал симптомы нового штамма коронавируса "Эрис"

ТАСС/Гавриил Григоров Штамм коронавируса "Эрис" более заразен, чем предыдущие из-за наличия около пяти новых мутаций в S-белке, но протекает на порядок легче, заявил врач-инфекционист, главврач "Инвитро-Сибирь" и к.