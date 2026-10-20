19 октября в Московской области похоронили трех подруг, погибших в ДТП с большегрузом. Двум девочкам было по 16 лет, их подруге — 14 лет.
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