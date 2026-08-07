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Пенсионерка отдала мошенникам 2,7 миллиона рублей, ответив на сообщение в МАХ

Пенсионерка отдала мошенникам 2,7 миллиона рублей, ответив на сообщение в МАХ

Пожилая жительница Екатеринбурга после общения с телефонными мошенниками потеряла 2 730 000 рублей. Как рассказали в пресс-службе УМВД города, все началось с сообщения в мессенджере MAX от пользователя с ником «Поликлиника».

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