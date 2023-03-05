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Шевченко прервала серию из восьми защит титула UFC

Валентина Шевченко на UFC 285 проиграла Алексе Грассо в титульном поединке в наилегчайшем весе. Шевченко проиграла удушающим приемом в четвертом раунде и прервала серию из восьми защит.

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