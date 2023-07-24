Прокуратура выявила нарушения при сдаче в аренду причала

Администрации Кемского района пришлось исправлять «ошибки» Недавно депутат ЗС РК Андрей Монастыршин получил официальный ответ из республиканской прокуратуры, в котором сообщалось о выявленных нарушениях в деятельности администрации Кемского района.
Администрации Кемского района пришлось исправлять «ошибки» Недавно депутат ЗС РК Андрей Монастыршин получил официальный ответ из республиканской прокуратуры, в котором сообщалось о выявленных нарушениях в деятельности администрации Кемского района.
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