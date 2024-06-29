Идеальный вариант подготовки к передержке собаки с низкой стрессоустойчивостью

1. Собака остается в своем доме и с ней остается жить знакомый ей человек, который полностью воспроизводит привычный для нее график жизни Если такой возможности нет: ⁃ Знакомство собаки с местом и/или человеком, где ей нужно будет оставаться, начиная за месяц до разлуки.