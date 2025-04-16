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«Арсенал» – «ПСЖ» и «Барса» – «Интер» в полуфиналах ЛЧ. Кто заберет?

«Арсенал» – «ПСЖ» и «Барса» – «Интер» в полуфиналах ЛЧ. Кто заберет?

В Лиге чемпионов-2024/25 осталось сыграть всего пять матчей. Теперь знаем полуфиналистов. Пары решающих стадий: кто с кем? «Барселона» прошла «Боруссию» Д благодаря 4:0 в первом матче – не помешала даже вялая ответная игра.

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