В Лиге чемпионов-2024/25 осталось сыграть всего пять матчей. Теперь знаем полуфиналистов. Пары решающих стадий: кто с кем? «Барселона» прошла «Боруссию» Д благодаря 4:0 в первом матче – не помешала даже вялая ответная игра.