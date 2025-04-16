В Лиге чемпионов-2024/25 осталось сыграть всего пять матчей. Теперь знаем полуфиналистов. Пары решающих стадий: кто с кем? «Барселона» прошла «Боруссию» Д благодаря 4:0 в первом матче – не помешала даже вялая ответная игра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии