Сможет ли Молдова прокормить себя в этом году

Молдова, несмотря на сложные погодные условия этого года, сказавшиеся на урожае разных сельхозкультур, сможет себя прокормить и иметь достаточно продукции, в том числе зерновых первой группы, но проблема в том, что не получившие достаточной поддержки от государства фермеры из наиболее пострадавших районов могут задуматься над тем, а стоит ли им и дальше заниматься этой работой.