Во Львове рестораны массово закрываются из-за мобилизации и работы ТЦК

Полсотни ресторанов во Львове готовятся к закрытию из-за мобилизации и работы ТЦК.Насильственная мобилизация, агрессивная работа территориального центра комплектования, отток переселенцев привели к тому, что многие заведения общественного питания во Львове во Львове на западе Украиныготовятся к закрытию.