Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    Говорящая фамилия нового командующего Сухопутными войсками ВСУ.Зеленский назначи...
  • Александр Жигилий
    А ГосДура что не может это проверить и поставить Наебулина на место?Набиуллина отмени...
  • Вад Кук
    Вот наебуллина тихушка вредительницаНабиуллина отмени...

Во Львове рестораны массово закрываются из-за мобилизации и работы ТЦК

Во Львове рестораны массово закрываются из-за мобилизации и работы ТЦК

Полсотни ресторанов во Львове готовятся к закрытию из-за мобилизации и работы ТЦК.Насильственная мобилизация, агрессивная работа территориального центра комплектования, отток переселенцев привели к тому, что многие заведения общественного питания во Львове во Львове на западе Украиныготовятся к закрытию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх