В хоккей играют настоящие мужчины: как Александр Овечкин стал Великим

Российский хоккеист установил рекорд, который войдет в мировую историю не просто как золотая шайба. Александр Овечкин AP/ТАСС Российский хоккеист установил рекорд, который войдет в мировую историю не просто как золотая шайба.
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