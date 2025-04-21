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В хоккей играют настоящие мужчины: как Александр Овечкин стал Великим

В хоккей играют настоящие мужчины: как Александр Овечкин стал Великим

Российский хоккеист установил рекорд, который войдет в мировую историю не просто как золотая шайба. Александр Овечкин AP/ТАСС Российский хоккеист установил рекорд, который войдет в мировую историю не просто как золотая шайба.

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