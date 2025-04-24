Жена Алексея Чадова блеснула фигурой в купальнике после родов

Лейсан Галимова ослепила поклонников фигурой мечты спустя полгода после рождения дочери. Алексей Чадов и Лейсан Галимова купаются в лучах счастья и солнца в Дубае, и молодая мама решила поделиться своим сиянием с подписчиками! Всего полгода назад в их семье произошло волшебное событие – рождение долгожданной дочери.