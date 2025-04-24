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Жена Алексея Чадова блеснула фигурой в купальнике после родов

Жена Алексея Чадова блеснула фигурой в купальнике после родов

Лейсан Галимова ослепила поклонников фигурой мечты спустя полгода после рождения дочери. Алексей Чадов и Лейсан Галимова купаются в лучах счастья и солнца в Дубае, и молодая мама решила поделиться своим сиянием с подписчиками! Всего полгода назад в их семье произошло волшебное событие – рождение долгожданной дочери.

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