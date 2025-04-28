В Выборгском районе Ленобласти двухлетний мальчик утонул в водоеме

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия Следственный отдел по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области проводит доследственную проверку в связи с утоплением 2-летнего мальчика в пожарном водоеме на территории базы отдыха, расположенной в поселке Житково Выборгского района.
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