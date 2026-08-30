Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль отправлен в отставку

Министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль был освобожден от занимаемой должности. Его заменил Ким Сон Ги, директор Главного политического управления Корейской народной армии.
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