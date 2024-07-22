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ТНТ начало съемки сериала в жанре бытовой фэнтези-комедии "Афоня"

ТНТ начало съемки сериала в жанре бытовой фэнтези-комедии "Афоня"

В России начались съемки телесериала "Афоня". Об этом сообщили РБК Life в пресс-службе ТНТ. Этот проект в жанре бытовой фэнтези-комедии будет состоять из 13 эпизодов и выйдет на экраны федерального телеканала в новом сезоне 2024–2025 года.

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