ТНТ начало съемки сериала в жанре бытовой фэнтези-комедии "Афоня"

В России начались съемки телесериала "Афоня". Об этом сообщили РБК Life в пресс-службе ТНТ. Этот проект в жанре бытовой фэнтези-комедии будет состоять из 13 эпизодов и выйдет на экраны федерального телеканала в новом сезоне 2024–2025 года.