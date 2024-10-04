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Хамство в отношении мигрантов: письмо от мигрантки

Хамство в отношении мигрантов: письмо от мигрантки

КИТЧ &Life Прошу прочитать письмо в "редакцию" канала от женщины из Таджикистана, которая приехала к мужу в Россию.

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