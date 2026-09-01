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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Халл» купил 18 игроков этим летом. Последними пришли вингер «Стока» Томас за 8 млн фунтов и хавбек «Олимпиакоса» Музакитис за 15 млн евро

« Халл » приобрел еще двоих футболистов перед закрытием летнего трансферного окна. Клуб АПЛ подписал вингера « Сток Сити »  Сорбу Томаса и заключил с ним контракт на 4 года.

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