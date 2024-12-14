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Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Каршияка», «Фенербахче» примет «Тофаш»

«Петким Спор» сыграет с «Каршиякой», «Фенербахче» примет «Тофаш». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Мерсин – Тюрк Телеком Дата проведения 14 декабря, 15.

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